Napoli, Calzona deluso: “Non siamo squadra, dovevamo portarla a casa”

pt;”>Il tecnico del Napoli Francesco Calzona amareggiato per il pareggio contro il Frosinone: “Non abbiamo capito i momenti di pericolo”.

Francesco Calzona non ha nascosto tutta la sua delusione per il pareggio casalingo del suo Napoli contro il Frosinone. Le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Sky Sport tradiscono grande amarezza per l’occasione persa di muovere la classifica.

“Abbiamo avuto una gestione sbagliatissima – attacca Calzona – Da quando eravamo in vantaggio chiedevo di giocare la palla e non sbagliare. Con questo caldo dovevamo gestirla così perché non potevamo fare altro. Mi dispiace perché dovevamo portarla a casa per quello che avevamo creato”.

Calzona punta il dito sulla mentalità sbagliata della squadra nei momenti cruciali della gara. “Il problema è di gestione perché non capiamo le situazioni di pericolo. Se non pensiamo negativo quando siamo in fase di non possesso è un problema. Abbiamo parlato tutta la settimana dei pericoli di questa partita, dobbiamo fare di più”.

L’allenatore partenopeo si è detto particolarmente rammaricato per i due gol subiti da un Frosinone mai domo. “Sono dispiaciuto per i gol presi. Abbiamo preso troppi gol per il livello che siamo. Non si possono fare sempre 3-4 gol per vincere una partita”.

Calzona si aspettava un atteggiamento diverso, più solido e compatto da parte dei suoi uomini. “La sensazione che la partita fosse viva c’è sempre stata e questo mi disturba molto. Non percepiamo il pericolo e non siamo squadra. Le partite bisogna anche vincerle 1-0. La sensazione che eravamo solidi non l’ho avuta”.

L’ex Reggina ha provato ad avvertire i suoi calciatori sulle insidie della sfida. “Avevo avvertito i miei giocatori che era una partita particolare. Faceva molto caldo e giocavamo contro una squadra molto giovane, non come noi. Speravo di sbloccarla subito e gestire, ma non ci siamo riusciti”.

Insomma, un Napoli troppo leggero e poco cinico nel gestire i vantaggi acquisiti. Calzona si aspetta una reazione forte di personalità e carattere nelle prossime uscite per non vanificare il cammino in campionato.