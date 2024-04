Di Lorenzo a cuore aperto: “Chi sa cosa pensa di noi Spalletti, ero capitano della squadra più bella d’Europa”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato con malinconia la presenza di Spalletti al Maradona ammettendo l’attuale difficile momento della squadra.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – C’era grande entusiasmo domenica al Maradona per la presenza in tribuna dell’ex allenatore Luciano Spalletti, acclamato dai tifosi per lo scudetto vinto la scorsa stagione. Dopo il deludente 2-2 contro il Frosinone, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha ricordato con un pizzico di nostalgia i mesi trascorsi insieme al ct della Nazionale.

“Ero il capitano della squadra più bella d’Italia e d’Europa, ora sono il capitano di una squadra in difficoltà“, ha esordito quasi rammaricato Di Lorenzo. Parole che fotografano l’enorme calo di rendimento del Napoli rispetto all’annata trionfale.

Il terzino ha poi ammesso di non sapere quali fossero i pensieri di Spalletti nel rivedere dal vivo la sua ex squadra: “Non so che idea si sia fatto Spalletti di noi“. Un’incertezza che lascia trasparire il disappunto per l’andamento negativo di questa stagione.

Nonostante tutto, Di Lorenzo ha voluto rassicurare sull’impegno profuso dal gruppo azzurro: “So cosa penso io della squadra e so che diamo sempre il massimo e continueremo a impegnarci per conquistare la Champions“.

Un obiettivo, quello della qualificazione alla prossima Champions League, che diventerebbe davvero fondamentale per risollevare un’annata davvero negativa: .

Il capitano del Napoli ha dunque lanciato un messaggio di fiducia e determinazione, nonostante i tanti passi falsi di questa stagione. La corsa Champions rimane l’ultimo traguardo per provare a rendere meno amara un’annata avara di soddisfazioni.

Le parole di Di Lorenzo hanno svelato la forte malinconia per i fasti del recente passato, con il chiaro riferimento a Spalletti che rende l’idea del percorso involutivo intrapreso dal Napoli. Ma anche la ferma intenzione di voler reagire e provare a chiudere al meglio la stagione, aggrappandosi all’obiettivo Champions.

Un misto di rammarico e voglia di riscatto dalle parole del capitano azzurro. Consapevole delle enormi difficoltà del momento, ma allo stesso tempo determinato a provarci fino all’ultimo respiro per centrare l’accesso all’Europa che conta. Il Napoli si è improvvisamente ritrovato in un buco nero, ma Di Lorenzo e compagni non hanno ancora abbandonato le speranze.