Di Lorenzo non molla: “Il Napoli ci crede ancora per la Champions”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky dopo il pareggio col Frosinone: “C’è delusione ma crediamo ancora nell’obiettivo Champions”.

Giovanni Di Lorenzo non vuole arrendersi e, nonostante il deludente pareggio interno contro il Frosinone, invita il Napoli a crederci ancora per l’obiettivo Champions League. Il capitano azzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, ha analizzato con lucidità il momento della squadra.

“Sicuramente l’impegno c’è stato, per noi era importante vincere – esordisce Di Lorenzo – Purtroppo quest’anno non siamo mai riusciti a trovare continuità di risultati. Sono gare alla portata che dovevamo portare dalla nostra parte, non è andata così”.

Il terzino azzurro si è detto rammaricato per l’ennesima occasione persa di muovere la classifica. “Sono gare da vincere giocando bene o male. Lasciamo punti importanti per strada e la classifica riflette questo andamento”.

Di Lorenzo però non accetta alibi e si assume le responsabilità a nome di tutto il gruppo. “Da parte di tutti c’è la consapevolezza di dover fare di più per la maglia e i tifosi, se lo meritano. Anche oggi l’impegno c’è stato, non mi sento di rimproverare né a me né ai miei compagni. Dovevamo fare gol nelle occasioni che abbiamo avuto”.

L’ex Empoli riconosce che il Napoli non è mai riuscito a dare l’impressione di un blocco solido e compatto. “Quest’anno non abbiamo dato la sensazione di squadra solida, siamo vulnerabili. Quando l’annata parte in un certo modo è difficile mettere insieme i pezzi di un puzzle rotto”.

Di Lorenzo rassicura però che nello spogliatoio non vi è sfiducia o mancanza di compattezza. “Tutti siamo consapevoli che si tratta di un’annata brutta, ma siamo uniti per finire bene la stagione. Lo dobbiamo a tutti. Vogliamo raggiungere un posto in Europa”.

Il numero 22 partenopeo ribadisce la volontà della squadra di continuare a lottare per un posto in Champions. “Oggi era una gara da vincere per rosicchiare punti davanti, per il risultato del Bologna e scontri diretti. Ci crediamo fino alla fine, crediamo alla Champions. Abbiamo giocatori con la qualità necessaria per raggiungere l’obiettivo”.

Insomma, nonostante le numerose delusioni dell’attuale stagione, Di Lorenzo prova a caricarsi il Napoli sulle spalle e a trascinare la squadra verso l’impresa europea. Un messaggio di fiducia e di compattezza in vista del rush finale di campionato.