Pagelle Napoli-Frosinone 2-2. Voti e analisi delle prestazioni dei protagonisti.

Il Napoli si fa rimontare due volte dal Frosinone nel rocambolesco 2-2 del Maradona. A passare in vantaggio sono i partenopei con Politano, ma Cheddira replica prima del’intervallo approfittando di un’uscita avventata di Meret.

Nella ripresa Osimhen riporta avanti i suoi, ma il marocchino sigla una doppietta personale con il nuovo pari che gela il Maradona. Meret si fa perdonare con un paio di parate decisive nel finale, dopo l’espulsione di Mario Rui. Andiamo a dare i voti ai protagonisti:

NAPOLI

Meret 6: L’errore sul gol di Cheddira pesa, ma si riscatta con un paio di ottime parate nel finale.

Di Lorenzo 6: Ordinato, non demerita.

Rrahmani 4.5: Ingenuo in area, causa il rigore per il Frosinone. Giornata no.

Ostigard 5.5: Qualche sbavatura di troppo, può fare meglio.

Mario Rui 5: L’espulsione per somma di ammonizioni lo penalizza. Sotto tono.

Anguissa 6: Prova generosa prima del cambio per infortunio (40’st Simeone sv).

Lobotka 6.5: Il solito intelligente metronomo, tra i migliori.

Zielinski 5.5: Troppo spento e impreciso (33’st Cajuste 6: Buon impatto).

Politano 7: Apre le marcature con un bellissimo tiro. Il più pericoloso (33’st Raspadori 6: Dà la scossa).

Osimhen 6: Sfiora subito il gol, poi lo trova con un’azione insistita. Prezioso.

Kvaratskhelia 6.5: Tante iniziative, tiene impegnata la difesa ciociara.

FROSINONE

Turati 6.5: Evita un passivo più pesante con alcuni interventi decisivi.

Lirola 5.5: In affanno contro Kvara.

Okoli 6: Grintoso e concreto nelle chiusure difensive.

Romagnoli 6: Mette la giusta esperienza davanti a Osimhen.

Zortea 6.5: Continuo pericolo sulla fascia (51’st Lusuardi sv).

Mazzitelli 6: Tanto lavoro oscuro (51’st Gelli sv).

Barrenechea 6: Buona prestazione di quantità e qualità.

Valeri 5: Opaco rispetto ai compagni.

Soulé 6: Sciupa il rigore, per il resto è vivo (33’st Seck 6: Generoso).

Brescianini 6: Fa legna e smista palloni (33’st Reinier 6: Vivace).

Cheddira 7.5: Semplicemente stellare. Due gol pesantissimi per il pareggio.

ARBITRO

Fabbri di Ravenna 5: Dubbio il rigore per il Frosinone.