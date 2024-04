Napoli, i convocati di Calzona per il Frosinone: out Juan Jesus, c’è Ostigard

Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati del Napoli per il match contro il Frosinone, con Juan Jesus out e Ostigard al suo posto.

Ultimissime notizie Ssc Napoli – Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista della delicata sfida casalinga contro il Frosinone, valida per il 32° turno di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo al Diego Armando Maradona con l’obiettivo di conquistare i tre punti per tenere vive le residue speranze di qualificazione all’Europa.

Napoli-Frosinone: i convocati di Calzona

Come ampiamente previsto, Calzona dovrà fare a meno di Juan Jesus. Il difensore centrale non aveva preso parte agli ultimi allenamenti a causa di un problema di sciatalgia e non è stato convocato. Al suo posto troverà spazio il norvegese Leo Ostigard.

Ancora fuori Olivera

Oltre al centrale brasiliano, out anche il terzino sinistro Mathias Olivera, alle prese con un lavoro personalizzato tra palestra e campo. Per sostituirlo, Calzona si affiderà a Mario Rui.

Tutti i convocati

Questo l’elenco completo dei 21 convocati da Calzona per Napoli-Frosinone:

Meret, Gollini, Idasiak, Di Lorenzo, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka, Zielinski, Demme, Ndombele, Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.

Scelte obbligate per il tecnico quindi, che dovrà fare a meno di due pedine importanti del reparto arretrato. Sarà Ostigard, al fianco di Rrahmani, a dover sopperire all’assenza dello’infortunato Juan Jesus. Tutto confermato invece per il resto della formazione con il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia ad iniziare dall’inizio.

Napoli-Frosinone: probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.