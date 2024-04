Nuovo allenatore Napoli, per i bookmakers la scelta è fatta. Crollano le quote

I bookmakers hanno rivisto clamorosamente le quote sul nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte è diventato il grande favorito.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Un’improvvisa svolta sembrerebbe essere arrivata per quanto riguarda il nome del prossimo allenatore del Napoli. Secondo le ultimissime quote dei bookmakers, ci sarebbe un nome che si sta imponendo con grande decisione tra i favoriti per la panchina azzurra della prossima stagione.

Nuovo allenatore Napoli: Conte in pole per il dopo Calzona

A tenere banco negli ultimi giorni erano state le candidature di Vincenzo Italiano e José Mourinho. Adesso, però, è Antonio Conte ad aver letteralmente catalizzato l’attenzione dei principali siti scommesse per il ruolo di successore di Calzona.

Secondo le quote Snai aggiornate, l’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham è schizzato addirittura a 1,50, diventando il grandissimo favorito per la panchina del Napoli 2023/24.

Napoli, Conte in pole. Distacchi pesanti per gli altri

Un vero e proprio strapotere delle quote di Conte su tutti gli altri nomi accostati al club partenopeo. Vincenzo Italiano, che era dato dai rumors come uno dei profili più seguiti da De Laurentiis, è adesso staccato a 2,75.

Ancor più indietro troviamo José Mourinho (6,50), Maurizio Sarri (7,50), mentre sono lontanissimi nomi come Gilardino, Thiago Motta, Palladino, Farioli o gli ex Cannavaro e Pecchia, tutti quotati tra 10 e 25.

Sorprendono le quote alte per altri nomi importanti come Gasperini, Pioli, Sousa e Conceicao, tutti relegati a 33 e quindi visti come incredibili outsider.

Un cambio di rotta improvviso

Un repentino quanto corposo cambio di rotta per i bookmakers quindi. Cosa avrà portato a questa fiammata impressionante per le quote su Antonio Conte al Napoli? Difficile dirlo con certezza, ma di certo un tale exploit lascia pensare che qualche voce di corridoio più concreta sia trapelata sulle reali intenzioni di Aurelio De Laurentiis.

Il vulcanico presidente aveva parlato di “nome a sorpresa” per il dopo Calzona. E Conte corrisponderebbe in pieno a questo identikit, considerando anche la nomea e il curriculum di primo piano dell’ex CT azzurro. A Napoli sognano l’accoppiata stellare.