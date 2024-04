Napoli-Frosinone, le ultime sulle formazioni. Dove vederla in streaming e tv

Il Napoli reduce dal bel successo di Monza ospita il Frosinone per avvicinare l’obiettivo quarto posto. Tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere il match.

Il Napoli cavalca l’onda dell’entusiasmo dopo la bella vittoria di Monza e prova ad allungare in zona Champions contro un Frosinone sempre più invischiato nella lotta salvezza. La sfida del Diego Armando Maradona mette di fronte una squadra rinvigorita dal successo esterno e un avversario reduce da appena una vittoria nelle ultime 18 giornate.

Le motivazioni delle due squadre

Francesco Calzona, tecnico azzurro, non ha ancora perso le residue speranze di agguantare il 4° posto che vorrebbe dire qualificazione diretta alla prossima Champions. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco arriva invece da un pari interno col Bologna ma è sempre più attardato nella lotta per non retrocedere.

I precedenti stagionali

I precedenti stagionali vedono un successo per parte: all’andata il Napoli si impose 3-1 al Benito Stirpe, mentre in Coppa Italia clamoroso 0-4 dei ciociari al Maradona. Un risultato che gli azzurri vorranno certamente cancellare con una prova autorevole.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Frosinone, gara della 32a giornata di Serie A, si giocherà domenica 14 aprile 2024 alle ore 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La grande sfida sarà trasmessa in diretta tv sia da DAZN che da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per seguire il match in streaming si utilizzeranno le app DAZN e Sky Go, oppure si potrà ricorrere a NOW, il servizio live e on demand di Sky.

Le probabili formazioni

Nel Napoli rientrano dall’inizio sia Politano che Mario Rui dopo le squalifiche. Turno di riposo per l’infortunato Olivera. Ostigard favorito per rimpiazzare Juan Jesus out per un problema alla schiena. A centrocampo ballottaggio Zielinski-Traoré con il polacco leggermente avanti.

Difesa a 3 confermata per il Frosinone con il dubbio Bonifazi. Ancora assenti gli infortunati Monterisi e Harroui, così come Seck potrebbe spuntarla nel tridente d’attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco

Un big match da non perdere

Un big match da non perdere, con il Napoli desideroso di tenere vive le speranze Champions e il Frosinone chiamato ad una prova d’orgoglio per uscire dalla crisi di risultati.

Telecronista e seconda voce

I telecronisti di Napoli-Frosinone su DAZN saranno Dario Mastroianni e Fabio Bazzani, quelli di Sky Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.