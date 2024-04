Napoli, Manna sarà il nuovo ds, pronta la risoluzione anticipata con la Juve

Giovanni Manna si appresta a rescindere il contratto con la Juventus per sposare il progetto Napoli come nuovo direttore sportivo per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli. Si avvicina sempre più l’approdo di Giovanni Manna al Napoli nel ruolo di nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il dirigente sarebbe ormai prossimo a sciogliere il contratto che lo lega alla Juventus per abbracciare la nuova avventura in azzurro.

Un indizio importante arriva dalla sua assenza nella giornata di ieri in tribuna per il derby della Mole tra Juventus e Torino. Un segnale che lascia presagire come la risoluzione anticipata del suo contratto con i bianconeri sia effettivamente imminente.

Nuovo DS Napoli, Manna pronto a firmare

Il presidente De Laurentiis avrebbe già avviato i primi passi per dare il via alla rivoluzione estiva del Napoli. Con Mauro Meluso pronto a salutare, Manna rappresenterebbe il primo tassello del nuovo corso societario in vista della prossima annata.

Una volta completato il suo sbarco in azzurro, per Manna si apriranno subito diverse importanti sfide da affrontare. A partire dalla scelta del prossimo allenatore, con diversi profili seguiti dal patron partenopeo, fino ad arrivare alle valutazioni sui potenziali colpi di mercato per rimpolpare la rosa dopo l’addio ormai dato per scontato di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il “promesso sposo al Napoli da giorni” sembra ormai aver imboccato la dirittura d’arrivo per risolvere il suo rapporto con la Vecchia Signora. Aspettando solo l’ufficialità della firma con il nuovo club.