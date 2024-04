Classifica senza errori arbitrali 31 Giornata: Ennesimo scandalo arbitrale contro il Napoli

La classifica senza errori arbitrali della 31a giornata denuncia ancora una volta gravi sviste e irregolarità, penalizzando soprattutto il Napoli.

Ennesima rovinosa giornata arbitrale. Non ci resta che sperare in un immediato commissariamento dell’AIA. Penalizzato il Lecce e il Sassuolo, non ne azzecca più una Orsato. Ne combina di ogni colore l’internazionale Doveri a Monza. Il Napoli penalizzato per la diciannovesima volta in campionato e passano a 16 rigori negati alla compagine azzurra. All’Inter li fischiano i rigori, eccome che li fischiano. Si provi a trovare la differenza fra i 2 rigori negati al Napoli a Monza e il rigore assegnato all’Inter ad Udine.

Frosinone – Bologna 0 – 0, Orsato (Valeri).

Negato un clamoroso rigore al Bologna per fallo di Romagnoli su Aebischer. Orsato perdona col semplice cartellino giallo il fallaccio di Saelemaekers su Zortea.

Milan – Lecce 3 – 0, Massimi (Marini).

Se resta discutibile l’espulsione di Krstovic per l’involontario contatto con Chukwueze ne combina di tutti i colori Massimi in area rossonera sul contatto Almqvist – Theo Hernandez. Il milanista travolge il giocatore pugliese e poi subito dopo, involontariamente lo colpisce alla testa col ginocchio. Massimi non interrompe il gioco e fa continuare il l’azione che si conclude con il gol di Leao.

A questo punto il presidente pugliese Sticchi Damiani, presente in tribuna, si alza, applaude e se ne va. Come dargli torto. Non vuoi dare il rigore al Lecce ma il gioco va assolutamente fermato da regolamento per il colpo alla nuca subito da Almqvist.

Salernitana – Sassuolo 2 – 2, Sozza (Di Paolo).

I campani pareggiano al 91’ con Maggiore ma la rete è da invalidare per il precedente fallo di Pirola su Defrel. Sozza convalida il gol e Di Paolo al VAR non interviene. A fine gara è una furia l’A.D. modenese Carnevali: “Non è contento Ballardini che non vuol parlare, non siamo contenti noi, ma non siamo contenti del sistema arbitrale”.

Monza – Napoli 2 – 4, Doveri (Abisso).

Dopo le tante perle arbitrali mostrate da Pairetto in Napoli – Atalanta della settimana scorsa, nell’allegro revival arbitrale della 31ma giornata Doveri si insedia sul piedistallo più alto. Contro il Napoli senza giornali e tivvù si esaltano all’inverosimile i campioni di Rocchi. I due rigori negati ai partenopei fanno il paio con la disastrosa conduzione disciplinare.

Come da copione già visto in stagione, il primo cartellino giallo lo prende un azzurro per le botte prese. Al 2’ è graziato Gagliardini per il brutto intervento su Anguissa. Al 12’ se la cava anche Djuric che costringe Juan Jesus ad un fuori campo.

31’ tocca anche a Zerbin scansare il cartellino giallo per il fallo su Zielinski. E’ irremovibile invece Doveri al 41’ quando ammonisce Ngonge per fallo su Zerbin.

Al 46’ è ammonito Akpa Akpro e solo nel finale di gara giungeranno altri due cartellini per i giocatori lombardi (Donati all’84’ e Caldirola all’87). Sono due i rigori negati al Napoli.

Sul punteggio di 1 a 0 per il Monza è clamoroso che Doveri ed Abisso al VAR si perdano il fallo di Zerbin su Ngonge. Vince il Napoli ma è netto anche il fallo di Bondo (trattenuta) su Anguissa in area avversaria.

Classifica senza errori arbitrali 31 Giornata serie A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 82 Inter 68 -14 Milan 68 Bologna 60 +2 Juventus 62 Napoli 60 +12 Bologna 58 Milan 57 -11 Roma 55 Juventus 53 -9 Atalanta* 50 Roma 52 -3 Napoli 48 Atalanta* 50 Lazio 46 Lazio 47 +1 Torino 44 Fiorentina* 44 +1 Fiorentina* 43 Monza 44 +2 Monza 42 Torino 43 -1 Genoa 38 Genoa 40 +2 Cagliari 30 Cagliari 31 +1 Lecce 29 Verona 31 +4 Empoli 28 Empoli 29 +1 Udinese 28 Lecce 29 Verona 27 Udinese 28 Frosinone 26 Sassuolo 27 +2 Sassuolo 25 Frosinone 26 Salernitana 15 Salernitana 15

*Una gara in meno

