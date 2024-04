De Maggio: “Dia mai trattato dal Napoli, vi dico chi sarà il vice Osimhen. Gira una bugia sullo scambio Simeone-Immobile”

Valter De Maggio fa chiarezza sulle voci di mercato riguardanti il Napoli: niente Dia, Cheddira possibile vice Osimhen. E smentisce lo scambio Simeone-Immobile con la Lazio.

Ultimissime Calcio Napoli – Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” per fare chiarezza su alcune voci di mercato che riguardano il Napoli. Partendo dalla questione attaccanti, De Maggio ha smentito categoricamente un interessamento per Dia della Salernitana: “Dia al Napoli? Non è stato trattato dagli azzurri”.

Il nuovo vice Osimhen sarà Cheddira

Piuttosto, secondo il giornalista, il profilo per il ruolo di vice Osimhen la prossima stagione potrebbe essere Cheddira: “Il prossimo vice bomber titolare potrebbe essere Cheddira“.

Smentito lo scambio Simeone-Immobile

De Maggio ha poi affrontato la questione relativa allo scambio di attaccanti ventilato tra Napoli e Lazio con Simeone e Immobile protagonisti: “Scambio Simeone-Immobile? Il Cholito può andare via a fine stagione ed è probabile che vada alla Lazio da Tudor, ma Immobile al Napoli non verrà e quindi lo scambio non sta in piedi“.

Il futuro di Meluso nel Napoli

Infine, il direttore di Kiss Kiss Napoli ha commentato le voci riguardanti il futuro di Meluso nella società partenopea: “Meluso? Il Napoli avrebbe la possibilità di rinnovargli il contratto, De Laurentiis lo stima molto e nonostante l’arrivo di Manna, lui sarebbe pronto a proseguire col Napoli e Meluso ne sarebbe ben felice“.