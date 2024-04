Sky: Meluso verso l’addio al Napoli, non sarà rinnovato. Arriva Manna

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il Napoli non eserciterà la clausola di rinnovo per Mauro Meluso, attuale direttore sportivo. Al suo posto arriverà Giovanni Manna dalla Juventus.

Il Napoli si prepara a una profonda rivoluzione dell’area tecnica in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport con Gianluca Di Marzio, il club partenopeo non eserciterà la clausola di rinnovo per l’attuale direttore sportivo Mauro Meluso, destinato a lasciare dopo una sola annata.

Manna nuovo ds del Napoli

A raccogliere l’eredità di Meluso sarà Giovanni Manna, attualmente alla Juventus come braccio destro di Cristiano Giuntoli per il settore giovanile. De Laurentiis avrebbe raggiunto un accordo verbale con il 35enne per affidargli la guida della rinascita azzurra.

L’architetto della Next Gen

Manna è considerato l’artefice del successo del progetto Next Gen della Vecchia Signora, ricoprendo il ruolo di Head of First Team al fianco di Giuntoli. Un esperto di calciomercato e vivaio che il presidente del Napoli ha scelto per ricostruire dopo la difficile annata corrente.

Via Meluso, fallimento della clausola

A Meluso non verrà invece rinnovato il contratto nonostante la presenza di una clausola di rinnovo automatico presente nel suo accordo con il club. De Laurentiis non sembra intenzionato a esercitarla, chiudendo dopo appena 12 mesi l’esperienza dell’ex Spezia.

Panchina, il primo nome è Italiano

Nel frattempo, sempre secondo le voci raccolte da Sky, il primo nome per la successione in panchina a Spalletti sarebbe quello di Vincenzo Italiano, dato in uscita dalla Fiorentina a fine stagione.

Insomma, dopo un’annata travagliata il Napoli si appresta a cambiare volto a partire dall’area tecnica, con il giovane Manna pronto a prendere in mano le redini del mercato e della rinascita del club azzurro. Meluso saluta invece Napoli dopo un solo anno deludente.