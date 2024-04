Calciomercato Napoli, Ceccarini: “Arriva un nome importante. De Laurentiis blinda Kvara”

Secondo Niccolò Ceccarini, il Napoli è al lavoro per un grande colpo in difesa e per blindare Kvaratskhelia con un ricco rinnovo, nonostante l’interesse di Barcellona e Premier.

Il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle strategie del Napoli per la prossima sessione estiva di trattative. Intervistato da Radio Punto Nuovo, Ceccarini ha svelato alcuni dei piani in cantiere per il nuovo corso azzurro.

Un grande nome per la difesa

“Il nuovo difensore? Qualcuno arriverà di sicuro, perché c’è bisogno. I nomi che leggiamo sono tutti buoni, ma arriverà qualcuno di importante. Manna o chi per lui avranno questo come primo obiettivo”, ha dichiarato l’esperto di mercato.

Il rinnovo di Kvaratskhelia

Altro tema caldo è il futuro di Kvaratskhelia, conteso da mezza Europa: “De Laurentiis è convinto di andare a blindare il calciatore con un rinnovo“. Ceccarini però avverte: “Purtroppo nel calcio moderno non esistono incedibili”.

L’interesse del Barcellona e della Premier

Se dovesse arrivare un’offerta “fuori mercato” dunque il Napoli sarebbe costretto a valutarla per il georgiano: “È difficile capire chi andrà a sbancare per Kvara, ma non solo il Barcellona, anche la Premier potrebbe provarci”.

Le opzioni in panchina

Capitolo panchina: “Conte resta il sogno di De Laurentiis che lo sta coltivando, ma il nome di Italiano è comunque forte” ha spiegato Ceccarini, sottolineando come i due profili darebbero “direzioni diverse al nuovo progetto tecnico”.

Manna come Giuntoli

Infine, un’anticipazione sul neo ds Manna: “È una scelta orientata per valutare giovani emergenti e avere più scelte di mercato. De Laurentiis vuole replicare il tandem Sarri-Giuntoli”.

Il Napoli si sta muovendo dunque su più fronti in vista della prossima stagione: un colpo di spessore in difesa, il rinnovo di Kvara e la scelta dell’allenatore che definirà il nuovo corso tecnico.