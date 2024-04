SKY: “Conte difficile per il Napoli, in pole Italiano e Pioli”

Luca Marchetti analizza per Sky le piste del Napoli per il nuovo allenatore: Conte opzione complicata, Italiano e Pioli in pole.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha fatto il punto sui principali nomi accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione, intervenendo a Radio Marte.

Conte un’opzione difficile

“sarebbe molto oneroso dal punto di vista economico per il Napoli – ha spiegato Marchetti – De Laurentiis ci riproverà ma credo sia un’opzione difficile per questioni tattiche ed economiche, soprattutto considerando la politica societaria del patron”.

In pole Italiano e Pioli

I profili più caldi e percorribili per l’esperto di Sky sembrano invece quelli di Vincenzo Italiano e Stefano Pioli: “Entrambi sono attenzionati da De Laurentiis e impegnati nella conclusione di stagione. Il presidente ha tempo per valutarli”.

Un Napoli plasmato per il 4-3-3

Marchetti sottolinea anche un fattore tattico da non sottovalutare: “Il Napoli è costruito per il 4-3-3, un’indicazione di cui tener conto per il nuovo allenatore“.

La questione Osimhen

Inevitabile un focus su Victor Osimhen, con Marchetti che ritiene l’addio del nigeriano piuttosto probabile: “È un giocatore che possono permettersi solo club come Chelsea, United o PSG. De Laurentiis dovrà tenere alto l’hype su di lui“.

Altri nomi per il mercato

Infine, una battuta su un possibile obiettivo di mercato del Napoli, il difensore del Bologna Beukema: “Tanti giocatori emiliani sono seguiti, ma il Bologna non si priverà dei suoi gioielli, soprattutto se in Champions”.

Secondo Marchetti, dunque, le piste più percorribili per la panchina del Napoli sembrano quelle che portano a Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, mentre per Antonio Conte le difficoltà economiche e tattiche renderebbero l’operazione molto complicata.