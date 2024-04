L’Italia guida il ranking UEFA e può sognare fino a 6 squadre in Champions!

Con il nuovo format della Champions, l’Italia potrebbe qualificare ben 6 squadre grazie alla prima posizione nel ranking UEFA. Ecco come funziona e i posti a disposizione.

Il calcio italiano potrebbe raggiungere un traguardo storico nella prossima stagione, arrivando a qualificare addirittura 6 squadre alla Champions League grazie alla posizione di leadership dell’Italia nel ranking UEFA per nazioni. Andiamo a scoprire come funziona e quali sono i posti a disposizione per il nostro movimento.

Il nuovo format della Champions

Dalla prossima annata, la massima competizione europea adotterà un nuovo formato a 36 squadre con girone unico da 8 partite. I 4 posti aggiuntivi rispetto alle consuete 32 squadre saranno assegnati in base al ranking UEFA, con 2 posti extra alle prime 2 nazioni classificate.

L’Italia saldamente al comando

Con un coefficiente di 17.714 punti, l’Italia guida attualmente il ranking davanti a Germania (16.357) e Inghilterra (16.250). Un vantaggio che potrebbe aumentare ulteriormente per via del derby Milan-Roma.

Fino a 6 squadre qualificate

In base all’attuale classifica di Serie A, le prime 5 squadre italiane accederebbero di diritto alla Champions (Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma). Ma non è finita qui: se una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League pur non arrivando quinta, l’Italia porterebbe ben 6 squadre nella massima competizione!

La nuova situazione UEFA

In questo scenario, le squadre dalla sesta alla ottava posizione in Serie A accederebbero rispettivamente all’Europa League e alla Conference League. Una vera e propria pioggia di posti UEFA per il calcio italiano.

Traguardo a un passo

Secondo i calcoli, servirebbero 14 punti alle squadre italiane per blindare almeno il 5° posto nel ranking e i conseguenti 5 posti Champions. Un obiettivo che appare più che raggiungibile visto il vantaggio accumulato.

Insomma, il nuovo format UEFA potrebbe rivelarsi un’occasione storica per il movimento calcistico italiano. Mai come quest’anno abbiamo avuto così tante chance di portare un numero record di squadre nell’Europa che conta.