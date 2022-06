Repubblica- Napoli, il mercato non è fermo: Ecco le sei linee guida

Il calcio mercato del Napoli non è fermo come si evince dalle sei linee guida tracciate dal quotidiano la Repubblica.

Il Napoli sembra in stallo sul calciomercato, le differente posizioni annunciate da De Laurentiis e Spalletti sullo scudetto hanno raffreddato l’entusiasmiamo dei tifosi. Della questione ne ha parlato l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica:

LE LINEE GUIDA DEL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI

“Il futuro si può scorgere all’interno del cantiere Napoli. Sono chiare le linee guida sul calciomercato.

1) Niente rinnovi a giocatori in scadenza, perché le richieste sono esose e non sostenibili con i ritmi di una stagione, a volte tre impegni a settimana. Uno studio sugli infortuni lo dimostra in serie A.

2) Il rinnovo di un ultratrentenne non promette un solo euro di rientro. È l’inizio della pensione.

3) La società punta sui giovani. Scommessa che può dare ritorni interessanti. Da Cavani a Lavezzi, da Higuain a Jorginho: c’è un album di ricordi. Gli allenatori preferiscono giocatori pronti. Mazzarri bocciò Verratti, Sarri mise Zapata in condizione di andar via.

4) Più spazio a Cristiano Giuntoli e il capo dello scouting Maurizio Micheli. Hanno portato Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano d 22 anni e il 23enne Zerbin, entrato nel giro della Nazionale.

5) Fabiàn Ruiz, 26 anni. Rifiuta il rinnovo. Si profila un secondo caso Milik.

6) L’eccezione è Koulibaly. Contratto che scade a giugno 2023. Il Napoli se non c’è una offerta congrua, ma non c’è finora, lo trattiene per offrirgli in autunno il rinnovo alla stessa cifra. Sei netti. Ariedo Braida, superconsulente della Cremonese, smentisce di aver detto in Spagna che il Napoli gli propone la metà. Chiarito anche l’ultimo equivoco”.