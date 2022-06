Napoli, l’assente illustre della prossima lotta scudetto

Tra possibili partenze e futuri acquisti, gli Azzurri non partono favoriti

Se non è caos in casa Napoli poco ci manca. La squadra partenopea in queste ultime settimane sta vivendo un periodo particolarmente complicato, dovuto alla partenza di Insigne, a quella probabile di Koulibaly, destinazione Juventus, e al tira e molla di Mertens. Il belga, che avrebbe dovuto lasciare gli Azzurri, ora sembra più vicino che mai al rinnovo di contratto. Sembra, appunto, perché in questo pazzo calciomercato che ha per protagonista la formazione allenata da Spalletti di certo non c’è davvero nulla. Nemmeno la permanenza il prossimo anno di Osimhen, che i ben informati danno ormai come certa nonostante le sirene inglesi. E che dire poi di Politano, recentemente multato dalla società per un’intervista rilasciata a mezzo stampa che sta cercando di accasarsi altrove, forse al Valencia di Gattuso? E se anche Demme e Petagna non sono sicuri di restare…Infine ci sono da registrare da un lato il mal di pancia di Fabián Ruiz, che non vede l’ora di andarsene a Torino sponda bianconera, e il malumore di mister Spalletti, che vorrebbe un gruppo più forte e che invece molto probabilmente dovrà allenarne uno più debole, che difficilmente lotterà per lo scudetto. Quando un grande club come il Napoli è chiamato nelle prossime settimane a cambiare tanto sotto il profilo della rosa, obbligato come è a far quadrare i conti – una cessione come quella di Zieliński non è poi così improbabile visto l’appeal di questo “tutto-campista” – non partire in pole position è il minimo.

L’incognita disposizione in campo

Tra le tante incognite che stanno interessando in questi giorni il mondo Napoli – l’ultima in ordine temporale è quella che vede il presidente De Laurentiis indagato per falso in bilancio nell’affare Osimhen – ce ne è una che riguarda la disposizione in campo della squadra azzurra del prossimo futuro. Detto semplicemente, ci si chiede, ad esempio, come sarà possibile far coesistere il nigeriano, sempre se rimarrà sotto il Vesuvio, con Deulofeu, ex Udinese ormai in dirittura d’arrivo (forse schierando quest’ultimo nella posizione che fu di Insigne?). E se a Napoli, come sembra, sbarcasse anche Simeone? L’attaccante del Verona è pur sempre una prima punta come lo è l’attuale numero 9, dunque c’è il rischio che uno dei due resti in panchina. Una situazione che creerebbe non poco malcontento all’interno della rosa. Nonostante ciò, occorre tenere a mente che, con la stagione densa di appuntamenti che dovranno sostenere i partenopei, i cui tanti impegni potrebbero avere un effetto negativo sui giocatori fisicamente più fragili, disporre di più cambi non può che essere un bene per tutta la squadra.

La nuova scommessa si chiama Lozano

Per fortuna non ci sono solo notizie negative, ma anche una positiva che sa di certezza e che prende il nome di Lozano, attaccante su cui presto punterà forte Spalletti. Uno degli acquisti più cari dell’era De Laurentiis (45 milioni di euro), con l’addio di Insigne nel corso della prossima stagione potrebbe trovare più spazio in campo. Se così fosse grazie alla ritrovata continuità riuscirà finalmente a tornare ai suoi livelli, a quelli dei tempi del PSV, durante i quali risultava imprendibile. D’altronde tra le sue caratteristiche principali c’è l’impressionante velocità, che a Napoli si è vista solo in parte, unita a un dribbling ubriacante che lascia sul posto più avversari contemporaneamente. Il 26enne messicano sarà chiamato a fare la differenza, sfruttando i varchi che si creeranno una volta che gli arriverà la palla tra i piedi. Partendo dalla fascia di pertinenza (quella destra) e spostandosi verso il centro dell’attacco, dovrà fare lo stesso lavoro che un tempo era di pertinenza di Insigne. Insomma, i 5 goal e i 6 assist della scorsa stagione di A non basteranno più, perché il numero 11 può e deve fare meglio di così, considerando i colpi di cui dispone. A farlo rendere al meglio potrebbe pensarci il neoacquisto Kvaratskhelia, oggi una delle poche certezze del Napoli della prossima stagione.