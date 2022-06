Affare Osimhen, ecco cosa rischiano il Napoli e De Laurentiis

Il presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis finisce nel mirino della guardia di finanza che ha su ordine della Procura di Napoli ha eseguito una serie di controlli nelle sedi di Roma e Castel Volturno, dove hanno sede la FilmAuro ed il centro sportivo degli azzurri. L’ipotesi di reato contestata ad Aurelio De Laurentiis è falso in bilancio, il tutto sarebbe avvenuto nell’affare che ha portato Osimhen al Napoli dal Lille. La procura di Napoli ha inviato una nota ufficiale sul caso, facendo sapere che di aver agito in seguito ad una richiesta da parte delle autorità francesi.

Qualora nell’operazione Osimhen dovessero saltar fuori nuove prove, si potrebbe riaprire anche il filone della giustizia sportiva. In quel caso cosa rischierebbero la Ssc Napoli e De Laurentiis? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato a rispondere a questa domanda:

“Nel caso della mancata lealtà si parlerebbe di un’inibizione significativa (non quantificabile), per le violazioni gestionali dipende dal comma: un mese di inibizione se riguarda quello che non avrebbe influito sull’iscrizione, altrimenti una pena più sostanziosa. Il club, infine, nel caso venisse accertato che l’eventuale falso sarebbe stato decisivo per l’iscrizione al campionato, andrebbe incontro alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, fino a pene più gravi. Ma si tratta di uno scenario estremo, al momento lontanissimo”.