Allan, koulibaly e Ghoulam lasceranno Napoli. In bilico il futuro di Arek Milik. Fabian Ruiz piace in Spagna ma resterà in azzurro.

In questi giorni di emergenza Coronavirus, il calcio Italiano palesa tutti i propri limiti, tra annunci e smentite la serie A va comunque avanti anche se il rischio sospensione è dietro l’angolo.

A Castel Volturno il Napoli lavora per cercare di recuperare una stagione nata male. Il pensiero degli azzurri è rivolto sopratutto al futuro, la prossima stagione la Champions dovrà essere un obbiettivo da non fallire.

La riunione tra De Laurentiis e Gattuso è stata propedeutica per le aspirazioni future del club . La possibile permanenza del tecnico calabrese e la riconferma degli uomini chiave è un chiaro segnale che la società non ha intenzione di ridimensionarsi.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, sono tre i giocatori che lasceranno il Napoli a fine stagione: Allan, Koulibaly e Ghoulam:

“C’è più di un indiziato nella lista dei probabili partenti. Allan, per esempio, è uno di questi. Gli arrivi di Demme e Lobotka sono stati indicativi di quelle che sono le intenzioni del club sul mediano brasiliano. Potrebbero bastare 50 milioni di euro per convincere De Laurentiis a cederlo. A lui è interessato il Psg che avrebbe individuato, intanto, in Kalidou Koulibaly il sostituto di Thiago Silva, prossimo ai 36 anni. Per il difensore senegalese il presidente ha già rifiutato 100 milioni di euro dal Manchester United, nella scorsa estate, e ha già detto che se dovessero riproporgli l’offerta non direbbe di no.

Un altro tra gli indiziati a lasciare Napoli è Faouzi Ghoulam. Gli infortuni ne stanno condizionando la carriera, avrebbe bisogno di continuità, ma Gattuso ha la necessità di riportare il Napoli lì dov’è stato fino alla scorsa stagione e non può aspettare nessuno.

Dalle cessioni, in ogni modo, dovrebbero entrare in cassa dai 200 ai 250 milioni di euro, contro i 100 spesi sul mercato di gennaio“.

MILIK E FABIAN RUIZ

“Incerto il futuro di Arek Milik. L’attaccante polacco andrà in scadenza nella prossima stagione e, finora, non ha voluto saperne di firmare il prolungamento del contratto. Alla base del disaccordo c’è la clausola che De Laurentiis vorrebbe di 100 milioni, mentre il giocatore la vorrebbe non superiore ai 50.

Dalla Spagna, invece, arrivano indiscrezioni su offerte faraoniche, che Real Madrid e Barcellona sarebbero pronte a presentare al Napoli per avere Fabian Ruiz. Si parla di una cifra compresa tra i 70 e i 100 milioni di euro.

Sulla cessione dello spagnolo, comunque, avrebbe posto il veto Gattuso che lo ritiene essenziale per il suo gioco: da mezzala destra, Fabian ha ritrovato le motivazioni e quel talento tanto atteso”.