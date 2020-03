Fabian Ruiz miglior giocatore d'Europa secondo il CEIS

Fabian Ruiz miglior giocatore d’Europa. A febbraio il centrocampista del Napoli è risultato secondo il Cies il miglior calciatore dei maggiori cinque campionati.

Uno dei meriti di Gennaro Gattuso è stato sicuramente quello di rivitalizzare Fabian Ruiz. L’andaluso con la gestione Ancelotti aveva subito una brusca involuzione.

Con l’arrivo sulla panchina azzurra di Ringhio, Fabian è stato uno dei giocatori maggiormente rivitalizzati. Il centrocampista ha ritrovato fiducia, titolarità, prestazioni e goal.

Secondo il CIES, osservatorio leader sulle analisi delle statistiche, nel mese di Febbraio, il miglior giocatore d’Europa è stato Fabian Ruiz.

Secondo la classifica del CIES, Fabian Ruiz è al primo posto come miglior giocatore d’Europa nel mese scorso.

Al secondo posto c’è Florian Kainz del Colonia, al terzo posto a pari merito Lukasz Piszczek e Kylian Mbappé. Nei primi dieci posti ci sono anche ben tre giocatori dell’Atalanta: Ilicic quinto, Gomez ottavo e Zapata decimo.

LA CLASSICA DEL CIES

Fabian Ruiz è risultato al primo posto nella classifica stilata dal CIES. L’organismo di statistica sportiva ha preso in considerazione sei fattori: Take on, Recovery, Rigour, Distribution, Chance Creation e Shooting.

Attraverso lo studio dei dati di Opta ricavati da ogni partita, ad ogni giocatore viene data una valutazione valore per ogni categoria.

Fabian Ruiz ad esempio pecca nel Rigour (che sarebbe un insieme di concentrazione, forza fisica e tempismo) con un valore di 30. L’andaluso di contro, eccelle nella Distribution (parametro che tiene conto della visione di gioco e della qualità tecnica) con un valore di 86.

Mediamente, tra tutti questi valori, Fabian Ruiz è il giocatore che ha il punteggio più alto in Europa. Un dato che vuol dire tanto per il Napoli, per il giocatore e soprattutto per Gattuso, che ha totalmente rivalutato uno dei migliori asset della società.