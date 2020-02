Ancelotti sull'emergenza Coronavirus: "Situazione preoccupante in Italia"

Coronavirus, Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’emergenza COVID-19 che sta flagellando l’Italia.

L‘allenatore del Everton Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha affrontato il tema dell’emergenza Coronavorus. Il COVID-19 sta letteralmente flagellando il nostro paese, minando non solo gli aspetti produttivi ma anche quelli sportivi.

Ecco il pensiero di Ancelotti sull’emergenza Coronavirus: “In Italia la situazione è difficile, la mia speranza è che possano risolvere il problema il prima possibile. Per quanto ci riguarda, la cosa che possiamo fare qui è seguire i consigli del governo e sperare che andrà tutto bene“.

I NUMERI DEL CORONAVIRUS IN ITALIA

L’emergenza Coronavirus in Italia sta crescendo di ora in ora. Le regioni più colpite sono quelle del Nord, con la Lombardia capofila. Per quanto riguarda la regione Campania si contano 13 contagi, di cui 3 ricoverati in condizioni buone e 10 in quarantena. Le scuole restano chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per un’altra settimana, fino all’8 marzo. Lo hanno confermato i governatori delle tre regioni. Guarite 45 persone, 21 le vittime, 821 i positivi al test secondo l’ultimo bollettino ufficiale della Protezione civile, ma le Regioni hanno fornito notizie di ulteriori contagi.