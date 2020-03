Arkadius Milik nel mirino dell’Atletico Madrid. Dalla Spagna elgoldigital.com fa sapere di un interessamento concreto per l’attaccante del Napoli.

La valigia pronta e le voci di calciomercato che continuano a susseguirsi. Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Nelle ultime ore dalla Spagna rafforzano questa voce, parlando di un interessamento concreto del tecnico Simeone.

L’Atletico Madrid ossessionato da Milik, così scrivono alcuni quotidiani iberici. Secondo Elgoldigital il tecnico dei colchoneros sta chiedendo con insistenza il bomber polacco che ha attirato su di se molti club europei. Nel pezzo del quotidiano on line spagnolo si mette in evidenza come Milik a 26 anni sia uno specialista dell’area di rigore, un calciatore pronto a mettersi a disposizione della squadra, proprio come vuole Diego Simeone. Il Napoli per cederlo chiede una cifra abbastanza alta, che si aggira tra i 50 ed i 60 milioni di euro.

Milik e il rinnovo

Le possibilità che Milik resti in maglia azzurra al momento sono veramente minime, questo perché il presidente Aurelio De Laurentiis non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Il polacco ha un accordo con il Napoli che scade nel 2021 e chiede 5 milioni di euro a stagione. Il club azzurro chiede l’inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, che è il vero problema di questa trattativa che al momento è bloccata.

L’interesse dell’Atletico Madrid per Milik potrebbe ulteriormente complicare i rapporti tra il Napoli e Milik che continua a dare il suo contributo alla squadra, pur sapendo che a fine stagione quasi sicuramente andrà via. Al suo posto si fa con insistenza il nome di Andrea Belotti, attaccante del Torino. Il calciatore è a fine ciclo in maglia granata e cerca nuovi stimoli, Gattuso vedrebbe con piacere l’acquisto dell’attaccante della Nazionale Italiana. In azzurro Belotti si giocherebbe il posto con Mertens, pronto a firmare il rinnovo.