La Premier chiama Milik. Due nodi da sciogliere con il Napoli

Milik tra il rinnovo con il Napoli e la premier league. L’attaccante polacco è in scadenza nel 2021. Restano due i nodi da sciogliere sul contratto.

Arek Milik sta vivendo una stagione tra alti e bassi. Il polacco non riesce ad essere incisivo in campo e continua ad essere perplesso sul rinnovo con il Calcio Napoli.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky sport: “Il Napoli continua a trattare con gli agenti di Arkadiusz Milik per il rinnovo del contratto. La questione resta aperta e per ora non ci sono segnali in un verso o nell’altro.

Al momento non c’è ancora l’intesa, ma non è detto che non si possa trovare nelle prossime settimane. Il principale nodo da sciogliere è legato all’ingaggio dell’attaccante polacco, ma c’è anche un problema relativo alla clausola rescissoria che vorrebbe inserire De Laurentiis. L’accordo con Milik scadrà nel 2021“.



Sky sport aggiunge: “Se non ci sarà rinnovo, non è da escludere un addio la prossima estate. Non mancano le offerte per Milik il quale è molto apprezzato dall’Arsenal, che potrebbe non essere l’unico club della Premier a prendere informazioni. Per il Napoli il cartellino del bomber polacco vale almeno 45-50 milioni di euro. Il calciatore resterebbe volentieri in maglia azzurra, ma chiede un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro, bonus compresi, che il club non è disposto a garantirgli“.