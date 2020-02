Napoli: Gattuso vuole Belotti, Milik può diventare un caso

Gennaro Gattuso chiede Andrea Belotti per il Napoli del futuro. In uscita può esserci Arkadiusz Milik che non ha rinnovato il suo contratto con la SSCN.

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli di Gattuso che sta pensando ad Andrea Belotti al Napoli. L’attaccante del Torino è stato accostato più volte alla squadra partenopea, ma nelle ultime settimane il nome si ripete in maniera insistente. Questa volta è il quotidiano sportivo più vicino alle cose del Toro a fare l’accostamento. Tuttosport fa sapere che il tecnico del Napoli ha chiesto espressamente alla società di prendere un attaccante con capacità da bomber puro. Il nome di Belotti è quello che piace di più. L’attaccante granata potrebbe sostituire in rosa Milik, dato che l’attaccante polacco non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2021. Con l’entourage del calciatore non c’è convergenza e qualora non dovesse trovarsi l’accordo il Napoli lo lascerà partire a fine stagione.

Belotti e Mertens a Napoli

Tra le richieste di Gattuso, pronto a restare sulla panchina del Napoli, c’è anche quella di far restare in rosa Dries Mertens. Il rinnovo del belga appare più vicino, per la volontà della società di tenerlo ma anche la sua di restare. Anche l’allenatore della formazione partenopea spinge per tenere in rosa un calciatore simile, capace di segnare come un bomber di razza. Il Napoli del futuro potrebbe avere ancora Gattuso in panchina e Belotti in campo con la maglia del Napoli, a giocarsi un posto con Mertens. Lo scenario che si sta delineando è questo, ma le vie del mercato sono sempre molto intricate, soprattutto quando c’è da trattare con presidenti ostici come Urbano Cairo. Proprio il patron del Toro ha fatto sapere di non voler cedere Belotti, ma il mercato è ancora molto lontano dall’apertura e c’è tempo affinché cambino le carte in tavola.