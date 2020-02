Gattuso resta Napoli, De Laurentiis vuole la conferma

Gennaro Gattuso resta Napoli. Questa l’idea di Aurelio De Laurentiis che vuole la conferma del tecnico calabrese, a riferirlo è Tuttosport in edicola oggi.

Il Napoli assomiglia sempre di più al suo allenatore. Gennaro Gattuso sta plasmando la formazione azzurra: ha cominciato prima comprando gli uomini che gli servivano, poi modellando la tattica e la psicologia della squadra. Corsa, grinta, carattere sofferenza e impostazione tattica. Il Napoli di Gattuso sta crescendo sempre di più, ma per ammissione dello stesso tecnico deve ancora crescere tanto. Nonostante tutto Aurelio De Laurentiis vuole la conferma dell’allenatore. Così Gattuso resta a Napoli, almeno nelle idee del patron azzurro pronto a tenerlo sulla panchina partenopea nei prossimi anni. Secondo quanto riferisce Tuttosport, al patron della SSCN sta piacendo molto il pugno duro che usa il tecnico, anche durante gli allenamento, ma pure l’elasticità tattica che permette al Napoli di essere più accorto in determinate partite.

Gattuso resta a Napoli, serve l’ok dell’allenatore

Un allenatore viene sempre valutato per i risultati ed il tecnico del Napoli lo sa benissimo. Così con una finale di Coppa Italia a portata di mano, i quarti di finale di Champions League ancora tutti da giocare ed una rincorsa in campionato molto complicata, Gattuso sa di non poter dormire su due guanciali. De Laurentiis vorrebbe tenere Gattuso sulla panchina del Napoli, ma affinché questo matrimonio si faccia anche il tecnico deve dire di si. Nel contratto, infatti, c’è la possibilità per entrambe le parti di liberarsi a fine giugno, senza che ci siano condizioni particolari. Gattuso potrebbe decidere di lasciare la guida tecnica, ma al momento sembra altamente improbabile. Il tecnico ex Milan ha lavorato duro per cominciare a vedere qualche risultato e nella sua testa il lavoro è tutt’altro che compiuto. Gattuso vorrebbe partire con una preparazione impostata dal suo staff ma anche con un’idea tattica diversa da quella attuale.