Napoli-Torino, Gattuso prepara 4 novità . Le ultime su Koulibaly e Mertens

Napoli-Torino, Gattuso potrebbe presentare 4 novità in formazione. Le ultime sulle condizioni di Koulibaly e Mertens.

Accantonata la serata di Champions contro il Barcellona, Gattuso prepara il suo Napoli per la sfida contro il Torino. il tecnico calabrese vuole assolutamente recuperare terreno in campionato. Napoli-Torino per Gattuso è una gara da non sottovalutare come ha ripetuto ai suoi ragazzi durante la seduta di allenamento. Ringhio tiene tutti sulla corda e non ammette cali di concentrazione.Secondo quanto riportato da Sky sport 24, Gennaro Gattuso prepara 4 novità per la sfida contro i Granata:

“Gennaro Gattuso, prepara alcuni cambi in relazione alla formazione che ha affrontato i blaugrana di Setien. Il tecnico calabrese dovrà per forza di cose fare a meno di Dries Mertens, uscito dal campo dopo uno scontro di gioco con Busquets”.

Le ultime di formazione per Napoli-Torino, 4 cambi? Milik, Politano, Elmas e Hysaj.

“Considerando l’infortunio di Mertens, in attacco ci sarà quasi certamente Arek Milik insieme a Lorenzo Insigne e Callejon. Occhio a Politano che si candida per una nuova maglia da titolare, ma molto dipenderà dalla mediana scelta da Gattuso.

Potrebbero trovare spazio anche Elmas, da mezzala, e Hysaj al posto di Di Lorenzo che potrebbe finalmente tirare un po’ il fiato. Da non sottovalutare però l’ipotesi Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui. In difesa si va verso la conferma di Manolas e Maksimovic, ormai collaudata coppia centrale. Da verificare le condizioni di Ghoulam e Meret. Koulibaly ha svolto lavoro in campo e palestra. Per Mertens terapie e lavoro in palestra”.