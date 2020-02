Napoli, Mertens recupera: col Torino può giocare, le ultime sull’infortunio

Il Napoli recupera Mertens dall’infortunio. Gattuso potrà schierarlo anche titolare nel match con il Torino, lo riferisce Repubblica nell’edizione odierna.

Quella botta con i tacchetti di Busquets aveva fatto tremare praticamente tutti. L’autore del gol col Barcellona, Dries Mertens costretto ad uscire dal campo. L’infortunio di Mertens sembrava essere più grave del previsto ed invece la paura sembra rientrata. Il Napoli recupera Mertens, pronto a giocare col Torino. Queste le ultime notizie sulle condizioni del calciatore che vengono riportate da Repubblica.

Solo una forte contusione per il calciatore e non un interessamento dei legamenti. Questo ha escluso tempi di recupero più lunghi. Il belga sarà testato anche in questi giorni ma crescono le possibilità di vederlo in campo con il Torino, anche dal primo minuto. La scelta sarà di Gennaro Gattuso che sta valutando anche l’opportunità di fare un po’ di turnover anche in vista del match di ritorno di Coppa Italia.

Rientra Mertens, sfida con Milik

Il Napoli recupera Mertens che si gioca un posto con Milik. E’ questo uno dei grandi ballottaggi in vista della sfida con il Torino. Non sarà facile per Gattuso dover compiere una decisione, dato che il Belga è in grande condizione mentale ed il polacco assicura sempre il suo apporto alla squadra. Milik è entrato bene anche nella sfida con il Barcellona, lottando e soffrendo con i compagni. L’attaccante polacco avrebbe potuto anche fare gol, liberandosi bene in area di rigore in occasione della serpentina di Insigne, poi con conclusa con un tiro a giro mentre Milik era quasi da solo al centro dell’area di rigore. Insomma sarà un bel duello quello tra Milik e Mertens, rivali e compagni allo stesso momento: due attaccanti che si sono sempre rispettati e che potrebbero anche giocare insieme se Mertens non avesse cambiato ‘mestiere’, diventando prima punta di professione.