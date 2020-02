Da Torino, Vidal al momento dell'espulsione ha gridato forza Juve

Vidal espulso durante Napoli-Barcellona avrebbe urlato Forza Juve all’indirizzo dei tifosi napoletani facendo infuriare il San Paolo.

Premetto che invidio la capacità di certi Juventini, giornalisti compresi, di distorcere la realtà dei fatti. Il numero degli scudetti esposto allo stadium è evocativo. Con l’espulsione di Vidal durante Napoli-Barcellona hanno raggiunto il top della fantasia lisergica.

Facciamo un passo indietro, Arturo Vidal sul finale della sfida Champions tra Napoli e Barcellona riceve un doppio giallo dall’arbitro Felix Brych che gli impediranno di scendere in campo nel ritorno del Camp Nou.

All’uscita , vidal è stato accompagnato negli spogliatoi dai fischi dei 50mila del San Paolo. Tutto normale direte voi, invece no, a Torino non la vedono così, anzi.

Il portale il bianconero scrive: “Dopo l’espulsione, Vidal, poco prima di andare nel tunnel degli spogliatoi del San Paolo, si è rivolto ai tifosi di casa, urlandogli in faccia: “Forza Juve”. Il cileno che non ha mai nascosto il suo amore per la Juve, ha fatto impazzire i tifosi bianconeri che, adesso sui social, chiedono il suo ritorno a Torino la per la prossima estate. L’atteggiamento aggressivo del centrocampista non è stato gradito dai tifosi partenopei che lo hanno sonoramente fischiato“.

Quindi secondo la ricostruzione del portale juventino, il San Paolo era in religioso silenzio, quando Vidal è uscito ha proferito le magiche parole, udite all’unisono da oltre 50mila persone, provocando la felicità istantanea dei fan della vecchia signora.

Davvero no so se ridere o piangere, come si può osservare nel video sottostante, il San Paolo era una bolgia! ma per i fan bianconeri era in silenzio. Giudicate voi!

VIDAL LASCIA IL SAN PAOLO DOPO L’ESPULSIONE

In questa clip, registrata da un tifoso catalano, si vede Vidal dirigersi verso gli spogliatoi dopo l’espulsione, ma della famosa frase nessuna traccia!