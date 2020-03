Del Genio: “Gattuso resta. Coppa Italia ad agosto? Impossibile”

Ultime notizie sul Napoli calcio con Paolo Del Genaio intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Il giornalista parla della permanenza di Gattuso in azzurro.

Gennaro Gattuso pronto a restare sulla panchina del Napoli, una voce che sta diventando sempre più concreta. Una ulteriore conferma arriva anche dal giornalista Paolo Del Genio: “Secondo me c’erano altissime possibilità che resta a Napoli già prima di questa serie di buoni risultati. Per quanto ha fatto fino ad ora si è sicuramente guadagnato la fiducia di Aurelio De Laurentiis. Credo che a meno di stravolgimenti e cataclismi nelle prossime giornate di campionato, Gattuso resterà al Napoli al 90%“.

Il tecnico calabrese potrebbe ritrovare all’ombra del Veusvio Andrea Belotti, calciatore del Torino che viene avvicinato con insistenza alla società di Aurelilo De Laurentiis. “Belotti è sicuramente l’attaccante idea per Gattuso. Oramai è a fine ciclo con il Torino ed il Napoli proverà ad acquistarlo” dice Del Genio a Radio Goal.

Coppa Italia ad agosto

Con l’emergenza coronavirus in Italia si cerca di trovare una soluzione e date utili per concludere il campionato e la Coppa Italia. Al momento nella coppa nazionale ci sono due partite di semifinale ancora da giocare: Juventus-Milan e Napoli-Inter. In mattinata Gazzetta dello Sport aveva lanciato l’idea di un mini torneo ad agosto, ma la soluzione non è fattibile anche perché chi vince la Coppa Italia si assicura un posto in Europa League. Anche Paolo Del Genio ritiene questa proposta impraticabile: “Mi meraviglio che qualcuno abbia anche solo potuto pensarla questa cosa. Non ci dobbiamo dimenticare che i preliminari di Europa League si giocano a luglio, quindi prima di questo torneo“. Insomma la soluzione è impraticabile e bisognerà trovare un’alternativa per riuscire a far combaciare impegni di campionato, coppe europee e coppa nazionale. Un problema non da poco in un calendario già ingolfato.