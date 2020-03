Gattuso rinnova con il Napoli. Imminente incontro con ADL

Il Napoli conferma Gennaro Gattuso. In programma un’imminente incontro con De Laurentiis.

Altro che Juric il Napoli vuole la conferma di Gennaro Gattuso. Il tecnico ex Milan ha convinto la dirigenza azzurra. La metodologia di ringhio e il pugno duro piacciono moltissimo al presidente Aurelio De Laurentiis.

I risultati di ringhio sulla panchina azzurra e la gestione della rosa hanno convinto tutta la dirigenza partenopea a riconfermarlo sulla panchina azzurra anche il prossimo anno come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello sport:

Al momento, trapelano voci che parlano di un incontro imminente dell’entourage di Gattuso con il presidente De Laurentiis per definirne la conferma dell’allenatore anche per la prossima stagione.

Secondo la rosea, Gattuso avrà un ruolo determinate sulle scelte di mercato del Napoli.

Una volta messo nero su bianco, l'opinione di Gattuso sui temi di mercato potrebbe diventare sempre più preponderante in casa azzurra, con Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis pronti ad ascoltare le sue richieste in vista delle successive campagne acquisti. Nell'istante stesso in cui il rinnovo sarà ufficiale il peso specifico del parere del tecnico diventerà determinante nelle strategie future del club.