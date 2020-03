Mercato Napoli – Perinetti: “Belotti perfetto per Gattuso”

Giorgio Perineti ex direttore sportivo del Napoli è intervenuto a Radio Goal. Tra i temi Andrea Belotti al Napoli come ipotesi di mercato per il futuro.

Notizie di calciomercato già da tempo parlando di un avvicinamento tra Andrea Belotti ed il Napoli. Una voce che diventa sempre più insistente e che prevederebbe l’inserimento all’interno della trattativa di Andrea Petagna. Il Napoli ha acquistato a gennaio l’attaccante ma lo ha lasciato alla Spal fino a fine stagione.

Di Belotti al Napoli ne parla anche il dirigente Giorgio Perinetti che dice: “Sarebbe veramente perfetto a Napoli, io lo presi a Palermo proprio per farlo giocare con Gattuso“. Dunque il tecnico gradirebbe avere il calciatore in rosa, tanto che viene ricordato come proprio Gattuso volesse portarlo anche al Milan. “Belotti è un Gattuso che gioca in attacco” dice Perinetti che a Radio Goal aggiunge: “E’ molto generoso, a volte anche troppo perché va a lottare su tutti i palloni, ma ha incredibili qualità in area di rigore“.

Gattuso e Belotti al Napoli

L’ipotesi di un trasferimento di Belotti a Napoli a fine stagione comincia a diventare un rumors sempre più insistente. L’attaccante del Torino potrebbe ritrovare sulla panchina del Napoli proprio Gennaro Gattuso che attende la conferma sulla panchina azzurra. Il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis è contento del lavoro svolto fino ad oggi dal tecnico calabrese ed è pronto a rinnovargli il contratto. Gattuso, però, ha sempre la possibilità di non accettare e di svincolarsi dall’opzione di rinnovo per il prossimo anno, ma al momento anche l’allenatore sembra intenzionato a voler restare sulla panchina partenopea. Con Gattuso in panchina il Napoli porterà avanti la sua rivoluzione sul mercato, cominciata già a gennaio. Lozano, Milik, Allan e Callejon sono in lista di sbarco, così come Koulibaly che potrebbe lasciare la maglia azzurra a fine stagione.