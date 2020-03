Napoli, infortunio per Demme, si fermano anche Insigne e Maksimovic

Napoli, infortunio per Demme, trauma contusivo durante l’allenamento a Castel Volturno. Problemi muscolari per Insigne e Maksimovic.

L’emergenza Coronavirus ha fermato il calcio, ma il Napoli continua a lavorare sotto la guida di Gennaro Gattuso. Gli azzurri sono attesi da una doppia sfida tra Serie A e Champions. La Spal di Petagna e il Barcellona di Messi sono due avversari scomodi, per motivi differenti.

Gattuso non ammette cali di concentrazione. Durante l’allenamento a castel Volturno, Diego Demme ha riportato un trauma contusivo al ginocchio. Insigne e Maksimovic si sono fermati, entrambi a causa di un risentimento muscolare.

I tre infortuni comunque non dovrebbero essere gravi e non preoccupano particolarmente, anche perché il Napoli questo week-end resterà a riposo causa recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A.

Maksimovic, Insigne e Demme insomma avranno almeno una settimana piena per recuperare e presentarsi al top contro la SPAL ma, soprattutto, in vista della decisiva trasferta di Barcellona in Champions League.

Questo il report di oggi: “Hanno disputato un solo tempo Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, e Demme per un trauma contusivo al ginocchio. Meret ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato. Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento lavorando prima in palestra e poi sul campo 2″.