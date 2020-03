Meret lavora a parte, il comunicato della SSCN sulle condizioni del portiere

La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del portiere Alex Meret. Il giocatore soffre per un problema di borsite.

Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie.Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui.

Così il Napoli con un comunicato ufficiale ha dato novità sulle condizioni di Alex Meret. Il portiere già da qualche settimana soffre per l’infortunio ed anche per questo motivo gli viene preferito Ospina. Il portiere resta un patrimonio della società, non solo per la sua giovane età ma anche per le grandi doti tecniche ha dimostrato durante la prima parte di stagione in maglia azzurra. Lo staff medico azzurro è già a lavoro per recuperarlo. La sosta forzata causa coronavirus potrebbe essere il momento giusto per recuperarlo definitivamente.

Napoli: report allenamento

Con i calendari di Serie A completamente stravolti il Napoli continua ad allenarsi in vista dei prossimi match. Anche la sfida di Coppa Italia in programma questa sera è saltata e gli azzurri non giocheranno nemmeno nel fine settimana. In questo periodo lo staff medico partenopeo cercherà di recuperare alcuni infortunati, uno tra tutti Kalidou Koulibaly. Il calciatore ha lavorato anche oggi in campo svolgendo parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Llorente e Younes, invece, hanno lavorato a parte. Lavoro personalizzato anche per Elmas, mentre Malcuiti si è allenato in campo ed in palestra. In questo momento senza partite ufficiali il tecnico del Napoli potrà provare anche nuove soluzione in vista delle prossime sfide. All’orizzonte c’è anche quella decisiva con il Barcellona, gara fondamentale per il passaggio del turno. Il Napoli ha pareggiato 1-1 all’andata e cerca la clamorosa qualificazione in Spagna, allo stadio Camp Nou di Barcellona.