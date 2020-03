Napoli, Koulibaly scalpita. Ecco quanto potrebbe rientrare

Napoli, koulibaly pronto per la Spal ma il senegalese lavora per rientrare con il Barcellona.

Napoli, la data del rientro in campo per koulibaly è in concomitanza con la sfida in casa contro la Spal di Petagna. Il difensore senegalese accelera, vuole esserci contro il Barcellona.

Durante gli ultimi allenamenti a Castel Volturno, Koulibaly ha cominciato a scendere in campo e a svolgere dei lavori fisici particolari con gli scarpini, ma ancora non completamente nel gruppo come lavoro tecnico-tattico.

Quella prova di accelerazione del recupero è andata malissimo per il giocatore senegalese, che ha avuto un ulteriore risentimento muscolare.

Koulibaly ha giocato 21 partite nella stagione in corso per un totale complessivo di per un totale complessivo di 1.757 minuti. È tornato in campo contro il Lecce, ma le sensazioni non sono state positive.

Secondo quanto scrive il Corriere dello sport, nonostante l’anno orribile Koulibaly rimane il gioiello di maggior valore del Napoli.