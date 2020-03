I carboidrati nella dieta, anche degli sportivi. E’ il primo appuntamento con la rubrica Food e Sport, con i consigli del nutrizionista Marco Petito.

All’interno di una dieta i carboidrati sono una parte fondamentale. Così si sfata un mito che troppo spesso sul web e non solo, demonizza pasta e pane come unici responsabili di un aumento di peso. Anche nel caso di chi pratica sport è fondamentale assumere carboidrati complessi. Ecco i consigli del nutrizionista Marco Petito.



I carboidrati non vanno mai eliminati. Troppo spesso, a causa di una cattiva informazione, la decisione di seguire una dieta fai da te parte dall’esclusione o dalla netta riduzione dei carboidrati. Il risultato è una dieta sbilanciata . Quando i carboidrati mancano in maniera eccessiva nella dieta, l’organismo fabbricare da solo il glucosio: elemento fondamentale per le sue funzioni. In questo caso utilizza come substrati proteine e grassi. La formazione di zuccheri dagli aminoacidi delle proteine porta, se protratta, a una riduzione della massa magra (prevalentemente muscolo) che è una componente fondamentale dell’organismo, oltre a una perdita di minerali; mentre la liberazione di una quantità eccessiva e forzata di acidi grassi provoca, nel lungo periodo, una condizione patologica che si chiama acidosi, che consiste in uno squilibrio pericoloso per la salute. L’organismo produrre da solo i caraboidrati quando c’è una carenza. Per procurarseli attinge ai depositi, e non sempre dai depositi di grasso, portando così squilibri dannosi per l’organismo.