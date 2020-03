NAPOLI, Gattuso conferma otto giocatori. Piace boga per l'attacco

Gattuso nell’incontro con De Laurentiis ha chiesto al conferma di otto giocatori. Tra i due hanno fatto il punto sulle strategie di mercato.

Emergono ulteriori dettagli dall’incontro a Castel Volturno tra Gennaro Gattuso e il patron, Aurelio De Laurentiis. Il tecnico, quasi sicuro della riconferma sulla panchina del Napoli, vuole ripartire da otto “fedelissimi” come ha spiegato l’edizione odierna della Gazzetta dello sport:

“Nell’incontro avuto giovedì, presidente e allenatore hanno discusso, tra l’altro, del nuovo organico, hanno accennato anche ad eventuali cessioni e su come riorganizzare il progetto da avviare.

Gattuso ha spiegato al presidente che intende ripartire da otto giocatori, considerati imprescindibili per caratteristiche tecnico e tattiche.

Chi ha fatto un pensierino su Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Piotr Zielinski, dovrà rimuoverlo, perché Gattuso li ritiene indispensabili per avviare il nuovo programma di lavoro. Ad inizio luglio, quando il Napoli si ritroverà a Dimaro per cominciare la nuova stagione, i tre saranno presenti insieme ai vari Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Demme, Lobotka, giocatori la cui conferma non sarà messa in discussione”.

BOGA PER L’ATTACCO DEL NAPOLI

“La dirigenza napoletana s’è portata avanti col lavoro e già a gennaio ha iniziato a investire per il futuro. De Laurentiis ha comprato giocatori per un centinaio di milioni di euro. L’attività di Giuntoli è stata premiata dagli arrivi di Andrea Petagna, rinforzo per l’attacco, e da quello di Amir Rrahmani per la difesa. Giovani di prospettiva, sui quali dovrà lavorare Gattuso per renderli funzionali al progetto. Loro due vanno ad aggiungersi a Demme, Lobotka e Politano che già sono operativi, mentre a giugno il diesse proverà l’affondo per Jeremie Boga del Sassuolo, ma di proprietà del Chelsea. Potrebbe essere lui l’altro rinforzo per l’attacco”.