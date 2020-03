Corriere dello Sport – Gattuso chiede la conferma di tre calciatori

Calciomercato Napoli. Gennaro Gattuso ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis la conferma di Piotr Zielinski, Fabian Ruiz e Dries Mertens.

Metti un giorno a Castel Volturno, un incontro per parlare di futuro, perché oramai è chiaro che nei piani della SSC Napoli c’è il tecnico calabrese. Così Aurelio De Laurentiis ha voluto definire con l’allenatore anche le strategie di mercato per il Napoli che verrà. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, l’allenatore dei partenopei, pronto a firmare un biennale, ha chiesto la permanenza in squadra di tre calciatori.

Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Dries Mertens, fantasia al potere per il tecnico che da giocatore di estro non ne aveva tantissimo, ma che ha giocato insieme a mostri sacri del calibro di Pirlo, Kakà e Seedorf. Insomma di fantasia e tecnica se ne intende ecco perché ha chiesto la conferma di questi calciatori che hanno molto appeal sul mercato.

Gattuso Bis

Se per il rinnovo di Dries Mertens fino al 2022 si attende solo l’annuncio, non si può dire la stessa cosa per quelli di Zielinski e Fabian Ruiz. Con il polacco la strada sembra leggermente in discesa rispetto al passato, mentre con lo spagnolo si continua a ragionare. In entrambi i casi De Laurentiis vuole inserire due clausole rescissorie molto alte: 100 milioni per Zielinski, 180 per Fabian Ruiz. Insomma da un lato il vuole blindare, dall’altro assicurarsi un introito altissimo in caso di cessione. Il Real Madrid resta in agguato per Fabian Ruiz ed in Spagna sono sicuri che Florentino Perez lancerà l’assalto al calciatore prima degli Europei. Nel Gattuso bis trovano spazio anche le conferma di Demme, Di Lorenzo e Manolas, mentre è molto più incerto il futuro di Allan, Koulibaly, Milik e Lozano. Discorso diverso per Josè Callejon, con lo spagnolo che appare oramai destinato all’addio con destinazione Valencia.