CorSport – Napoli su Barisic, l’esterno dei Rangers piace a Gattuso

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che guarda al futuro e pensa a Borna Barisic esterno mancino di proprietà dei Glasgow Rangers.

La fascia mancina di difesa per il Napoli è sempre stata croce e delizia. Da Zuniga a Ghoulam gli azzurri non riescono mai a trovare una sicurezza per tante stagioni di fila. L’esterno algerino viene dato in netta ripresa, ma la società continua a sondare il mercato proprio per il ruolo di terzino sinistro.

Borna Barisic al Napoli è il nome che viene rilanciato dal Corriere dello Sport. L’esterno croato di 27 anni è di proprietà dei Glasgow Rangers, squadra che il tecnico Gennaro Gattuso conosce bene per averci militato quando era calciatore. Per stessa ammissione dell’agente del calciatore il Napoli ha cercato Barisic già a gennaio, poi l’affare è saltato ma non è detto che non possa essere ripreso. A fine stagione Aurelio De Laurentiis ha in mente una rivoluzione che potrebbe prevedere tra gli altri gli addii di pezzi importanti come Koulibaly, Milik, Callejon e Lozano.

Discorso diverso invece per Mertens, Fabian Ruiz e Zielinski. Il tecnico calabrese ha chiesto la conferma dei tre calciatori durante l’incontro con Aurelio De Laurentiis, un’idea che il patron è pronto a sposare. Ecco perché vuole inserire delle clausole rescissorie molto alte nei nuovi contratti dei due centrocampisti. Se proprio il Napoli li deve vendere allora vuole guadagnarci, tanto.