Napoli, fine di un incubo per Ghoulam. E’ pronto a tornare in campo

Faouzi Ghoulam torna in campo. Lunedì riprendono gli allenamenti a Castel Volturno e l’algerino è segnalato in ottima forma.

Centocinquantaquattro giorni dopo l’infortunio Faouzi Ghoualm torna in campo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il calciatore algerino è segnalato in ottima forma. La rottura del crociato prima e della rotula poi sembrano oramai un lontano ricordo. Il Napoli ha avuto tanta pazienza ed ha cercato di recuperare il calciatore sotto tutti i punti di vista. Ben sapendo che Ghoulam, se in forma, è sicuramente uno dei migliori terzini del campionato e forse anche d’Europa.

Ora però sembra che il vento sia cambiato: anche l’ultima settimana lo ha visto protagonista di un super lavoro in allenamento, reattivo e anzi esplosivo, e oramai il fisico risponde a la gamba va. Non resta che tornare a giocare.

Ghoulam torna in campo: esulta Gattuso

Il rientro di Ghoulam in campo è sicuramente un’ottima notizia per Gennaro Gattuso che finalmente avrà un altro terzino di ruolo tra da inserire nelle rotazioni difensive. Fino ad oggi il tecnico calabrese ha dovuto sempre adattare qualcuno. Giovanni Di Lorenzo e Elseid Hysaj sono i calciatori che hanno dato il cambio a Mario Rui. Il portoghese merita una menzione speciale. In questi mesi si è dimostrato una sorta di macchina, oltre che un professionista esemplare. Ha saltato poche partite, ma soprattutto non ha mai fatto mancare il suo apporto in termini di grinta, voglia e qualità. Il rientro di Ghoulam sul terreno di gioco può essere un’ottima notizia anche per lui, che avrà modo di rifiatare e recuperare le energie. Intanto nel prossimo match con il Verona si potrebbe finalmente vedere di nuovo Ghoualm calzare gli scarpini ed entrare, magari a partita in corso. Già con il Torino si stava riscaldando, la sfida con il Verona sembra essere quella giusta per riassaporare il piacere di un match vissuto da protagonista.