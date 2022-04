Napoli a cena per trovare serenità: il menù degli azzurri – FOTO

Il Napoli si è ritrovato a cena da Riserva Rooftop a Posillipo, un modo per compattare il gruppo e ridare entusiasmo dopo la sconfitta con la Fiorentina. Nessuna frattura da ricomporre, perché il gruppo azzurro è molto solido, ma certo dopo la batosta in casa con i viola di Italiano non è facile reagire. Ma il Napoli si gioca ancora lo scudetto e quindi la società cha voluto ridare serenità alla squadra, per lottare al massimo delle forze.

Anche Cristiano Giuntoli a Radio Goal ha fatto capire gli azzurri hanno bisogno di serenità per rendere al meglio. Ecco quindi che una cena conviviale è un toccasana per tutti.

Carlo Alvino su twitter ha svelato anche il menù che i giocatori del Napoli hanno potuto gustare al ristorante Riserva Rooftop. La foto con le pietanze è stata postata dal giornata su twitter.