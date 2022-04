Un tifoso fa commuovere tutti: “Carlo io non ho molto tempo, voglio vedere uno scudetto del Napoli”

Un tifoso chiede di poter vedere lo scudetto del Napoli prima di andare via da questa terra, Carlo Alvino si commuove. Non potrebbe essere diverso dato che la telefonata di Cesare a Radio Kiss Kiss Napoli è da brividi. Il tifoso ha detto chiaramente: “Dal 2006 sono andato 9 volte in sala operatoria, in seguito ad un infarto. Un anno fa ho avuto un arresto cardiaco e fortunatamente il defibrillatore che mi avevano messo mi ha salvato. Ma io so di non avere ancora molto tempo, per questo vorrei che questa telefonata arrivasse alla società, al presidente De Laurentiis. Io vorrei vedere uno scudetto del Napoli, ma so di non avere ancora molto tempo a disposizione “.

Una richiesta che ha provocato la commozione di tutti, compresa quella di Carlo Alvino in studio durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli.