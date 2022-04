Dalla Spagna: “De Laurentiis ha deciso la cessione da fare sul mercato”

Aurelio De Laurentiis pensa ad una cessione importante per rivitalizzare e ringiovanire il Napoli. Il patron ha necessità di abbassare il monte ingaggi. Il Napoli che verrà sembra iniziare a prendere forma. Sono due i giocatori praticamente solo da ufficializzare nella prossima finestra di mercato, dal 1 luglio. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano classe 2001 attualmente in forza alla Dinamo Batumi, e Mathias Olivera, terzino sinistro del ’97 oggi di proprietà del Getafe.

Non saranno gli unici due acquisti che il Napoli porterà a casa. Diversi i nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli. Nel mirino ci sono Hamed Junior Traorè del Sassuolo e l’esterno del Genoa Cambiaso. Entrambi profili giovani e pronti.

Dalla Spagna fanno sapere che De Laurentiis avrebbe messo ufficialmente sul mercato, Fabian Ruiz. Il centrocampista andaluso, sarebbe il sacrificio che il patron vorrebbe fare sul mercato in uscita. Il contratto di Fabian Ruiz scade nel 2023 e il club partenopeo rischia di perderlo a parametro zero.

il centrocampista ex Betis guadagna 1,5 milioni di euro a stagione. Difficilmente De Laurentiis in caso di rinnovo non offrirebbe più di 3,5 milioni, la stessa cifra che percepisce Zielinski. La cessione per Fabian Ruiz e i suoi agenti è l’unica strada percorribile. Aurelio De Laurentiis valuta il cartellino dello spagnolo tra i 40 e i 50 milioni di euro. In Spagna sono certi che a 35 si potrebbe chiudere l’operazione con il Real Madrid, che resta il club più interessato. Come svelato da Fichajes.net. Fabian vorrebbe tornare nel campionato spagnolo, e Carlo Ancelotti, con il figlio Davide che lo ha indicato al Napoli, lo accoglierebbe a braccia aperte.