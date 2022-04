Milan cessione agli arabi: il nuovo fondo vuole una super squadra

Il Milan è pronto ad essere ceduto ad un fondo arabo, i governo degli Emirati Arabi supporta il fondo Mubadala e Investcorp. Il fondo Mubadala Investment Company PJSC, si aggiunge a Investcorp nell’acquisto del Milan. Una trattativa la cui notizia è esplosa all’improvviso, ma che ovviamente non è nata questa mattina.

Ad avvalorare la cessione del Milan ci pensa Bloomberg che scrive come il fondo arabo sia sostenuto dal governo locale.

Secondo quanto riferisce l’Equipe il fondo Elliott, titolare di maggioranza delle quote del Milan, il club sta preparando la cessione del Milan. Investcorp con sede in Bahrain ha una dotazione di 40 miliardi di Europa. La notizia viene confermata da fonti autorevoli come l’agenzia di stampa Reuters, , secondo cui l’accordo è prossimo alla conclusione. Bloomberg va anche oltre e individua il valore dell’offerta che si aggirerebbe attorno al miliardo di euro. L’Uefa in ogni caso sta seguendo da vicino gli intrecci tra i due club.

Di questi intrecci si è occupato l’Equipe che parla di società distribuiti in paradisi fiscali come il Lussemburgo, Isole Cayman e Delaware. Ma anche per la Florida. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, la cessione del Milan vale 1 miliardo di euro e con i nuovi proprietari che vogliono fare un grande squadra per il futuro.