NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Ramon Diaz

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: ecco la 9 di Ramon Diaz.

L’Argentina ed i calciatori che sa sfornare hanno sempre avuto un fascino particolare su Napoli, anche prima di Diego Armando Maradona. Così anche il nome di Ramon Diaz astro nascente dell’attacco argentino prometteva di fare sfaceli in maglia azzurra. Al Napoli ci arrivò nell’estate nel 1982, quando l’Italia di Bearzot vinceva la Coppa del Mondo e proprio Ramon Diaz giocò titolare nella sfida persa dall’Argentina per 2-1 contro l’Italia.

Na passione, la più grande collezione della maglie del Napoli vi presenta oggi è la prima maglia del Napoli da collezione di Ramon Diaz, di proprietà del collezionista Enzo D’Orta. Con la maglia numero 9 l’attaccante argentino avrebbe dovuto fare grandi cose, anche perché nelle giovanili dell’Argentina, insieme con un certo Diego Maradona, aveva fatto il bello ed il cattivo tempo. A Napoli, però, ci rimase solo un anno collezionando 25 presenze e 3 gol.

Maglie da collezione Napoli: Ramon Diaz

La maglia match worn di Ramon Diaz ai tempi del Napoli, della stagione 1982/83 ha una storia particolare. Il Napoli in quella stagione sostituisce a campionato in corso la prima maglia. cambiano ic olori dello sponsor commerciale e dello stemma del Napoli che sulla maglia da collezione di Ramon Diaz sono cuciti in trama con cotone bianco. La N del Napoli resta sempre a forma di somarello stilizzato mentre lo stemma dello sponsor tecnico torna a essere il classico stemma NR blu, bianco e verde cucito sul fronte della maglia. Questo pezzo di football memorabilia presenta il numero 9 in stomma bianca, cucito a zigzag. Il cambiamento in corsa della prima maglia del Napoli per la stagione 1982/83, riguarda anche al stoffa in lanetta pesante a differenza della lanetta leggera usata per le vecchie divise di inizio campionato. Il valore minimo per la maglia di Ramon Diaz è di 3 mila euro.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella