Moggi punge il Napoli: ‘Molti se ne vanno, c’è un motivo”

Luciano Moggi, ex dirigente, parla della situazione attuale del Napoli e delle insistenti voci di calciomercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Moggi, ex dirigente, ha condiviso la sua opinione sulla situazione attuale del Napoli in un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb. Moggi ha parlato dei recenti trasferimenti e ha espresso preoccupazione per il futuro del club.

Parlando della cessione di Tonali al Newcastle, Moggi ha detto: “Nella vita bisogna essere abili a vendere quelli che interessano meno. A vendere quelli forti sono tutti bravi. Però poi se vedi quelli più forti la squadra è quella che è. Vendere Tonali è la cosa peggiore che potesse capitare. E Maldini è andato via proprio per questo. L’anno scorso hanno vinto il campionato con ragazzetti che nessuno conosceva. L’attività del dirigente non è soltanto quella di fare la squadra, vendere o comprare…“.

Moggi ha poi sottolineato l’importanza del carisma di un dirigente quando si presenta nello spogliatoio per spiegare i programmi. “Fare il dirigente non è vendere solo e comprare. Forlani è meglio che stia a Londra, Moncada non lo conosco. Però fare lo scouting è un’altra cosa rispetto al direttore sportivo”, ha aggiunto.

Infine, Moggi ha espresso preoccupazione per il futuro del Napoli. “Il Liverpool è in pressing per Osimhen. Ci sarà sicuramente qualche problema. Poi andrà via anche Kim. Spalletti aveva litigato l’anno scorso con De Laurentiis per la casa, nonostante la vittoria alcuni se ne stanno andando probabilmente perché non sopportano il clima”, ha concluso.

Le parole di Moggi sul Napoli fanno ridere

Gli altri stanno vendendo : Il Milan perde Maldini e Massara ma sarà più forte, ogni cessione come Brahim e Tonali è ‘per essere più forti’… questi sono solo i primi rumors dei media sulle altre squadre di Serie A.

Il Napoli invece è accompagnato da una narrazione tossica e dal solito discorso del ridimensionamento anche se ad oggi non ha venduto e non ha bisogno di farlo. Come ha detto Carlo Alvino: “Gli altri hanno le pezze al sedere, devono vendere in un ruolo per comprare in un altro, ma vengono magnificati“.