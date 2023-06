Baldini: “Spalletti mi ha fatto una confidenza su Garcia. Ecco cosa pensa realmente”

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha condiviso con Silvio Baldini la sua opinione sul suo successore, Rudi Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha condiviso la sua opinione sul suo successore, Rudi Garcia. In una recente conversazione con l’ex allenatore e amico Silvio Baldini, Spalletti ha espresso la sua fiducia nel futuro del Napoli sotto la guida di Garcia.

Nonostante non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Spalletti da quando Garcia è diventato il nuovo allenatore del Napoli, Baldini ha rivelato una sua considerazione durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli. “Spalletti una sera a cena mi ha detto che la scelta di Rudi Garcia come suo sostituto è la migliore che si potesse fare. Non sarà un ridimensionamento, anzi, il Napoli proseguirà il suo percorso“, ha detto Baldini.

Spalletti, che ha deciso di lasciare il Napoli al termine dell’ultimo campionato, è ancora molto legato al club. Secondo Baldini, Spalletti crede che il Napoli vincerà un altro scudetto anche la prossima stagione.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scelto Garcia, ex allenatore della Roma, come successore di Spalletti. Garcia è stato già presentato e si sta preparando per allenare i campioni d’Italia nella prossima stagione. Con l’approvazione di Spalletti, sembra che il futuro del Napoli sotto la guida di Garcia sia promettente.