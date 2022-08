Milik alla Juve, tifosi bianconeri disperati: “Prendiamo gli scarti del Napoli”

Arek Milik è un nuovo giocatore della Juve, i tifosi bianconeri non sono contenti dell’acquisto come vice Vlahovic. L’ex giocatore del Napoli a 28 anni non è mai esploso definitivamente, ma ha comunque una caratura tecnica da poter ambire a ritagliarsi un posto da protagonista. Col Napoli non ha lasciato un grande segno, frenato da infortuni molto gravi, ma anche dall’esplosione di Mertens come bomber, Milik non viene rimpianto dai tifosi azzurri. Qualche lampo tecnico, un buon sinistro ma poco più per il polacco che è ricordato più per qualche incomprensione e sfottò con De Laurentiis che altro.

Calciomercato: Milik alla Juve

Anche al Marsiglia dopo un primo amore ed un buon avvio, il polacco non ha trovato la giusta continuità. Nella scorsa stagione ha comunque assicurato 20 gol totali in 37 presenze tra Ligue 1, Europa League, Conference League e Coppa di Francia. Mentre nella stagione 2020/21 ne aveva messi a segno 10. In casa Juve i tifosi non sono felici dell’acquisto di Milik. La foto del polacco che si avvia al J|Medical per le visite mediche è comparsi su tantissimi profili social. C’è chi scrive: “Bene, ora fategli anche il biglietto di ritorno per Marsiglia“. Chi invece scrive: “Assurdo prendere a Torino uno scarto del Napoli“. Insomma sembra che l’avventura di Milik in bianconero non cominci sotto la buona stella, ora toccherà al polacco smentire le critiche preventive.