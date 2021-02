FOTO – Milik e la storia instagram di San Valentino co De Laurentiis

Arek Milik ex attaccante del Napoli ora al Marsiglia ha postato una storia su instagram in cui appare Aurelio De Laurentiis, nel giorno di San Valentino.

Sta suscitando enorme curiosità la storia instagram di Arek Milik in cui appare anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Sulla pagina ufficiale dell’ex attaccante del Napoli ora la Olympique Marsiglia è apparsa l’immagine, nel giorno di San Valentino, con il calciatore abbracciato al patron del Napoli circondati da un cuore a cui si aggiungono gli hashtag memoris ed happysaintvalentine. Che De Laurentiis e Milik nell’ultimo periodo non si siano affatto amati è cosa risaputa, tanto che c’è stato un feroce tira e molla tra i due prima della cessione al Marsiglia avvenuta solo negli ultimi giorni di mercato.

Il tutto era stato anticipato dalla volontà del calciatore di vestire la maglia della Juventus, negata dal presidente. Ecco perché perché sorprende la storia su instagram postata da Milik in cui appare abbracciato con De Laurentiis. Il rapporto tra i due si è deteriorato anche a causa delle multe per l’ammutinamento ai tempi di Ancelotti, ma anche per una questione di diritti d’immagine quando Milik decise di sponsorizzare il suo ristorante in Polonia. Questioni che sono finite a carte bollate e con gli avvocati di mezzo.

Insomma sembra proprio una provocazione la storia instagram di Milik postata nel giorno San Valentino con Aurelio De Laurentiis, con tanto di canzone d’amore. Il rapporto tra i due è praticamente nullo ed è peggiorato nell’ultimo periodo. Le questioni di calciomercato, la volontà del polacco di andare alla Juve e quella del Napoli di non cederlo, se non in cambio di una determinata cifra, hanno inciso moltissimo. Così come aveva inciso già prima la lunga trattativa per un rinnovo che non è mai arrivato, anche per le cifre sproporzionate chieste dall’attaccante ora al Marsiglia.