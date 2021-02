Lozano è carico ed esulta su Instagram: “Squadra unita”

Hirving Lozano è stato uno dei migliori in campo in Napoli-Juve, il messicano ha pubblicato una foto su instagram.

Suona la carica Hirving Lozano ancora galvanizzato dalla vittoria del Napoli con la Juventus, match in cui il messicano ha fatto di nuovo la differenza. Lozano su instagram ha postato una foto l’abbraccio a Lorenzo Insigne dopo il suo centesimo gol con la maglia del Napoli con la scritta: “Cosí squadra tutta unita in avanti Así equipo todos unidos para adelante“. Parole importanti quelle del calciatore ex Psv che stanno a significare una compattezza di squadra importantissima in questo momento storico per il Napoli. Gattuso ha in mano il polso della squadra e questo è fondamentale e la vittoria non ha fatto altro che rinsaldare questo rapporto.

Intanto il Napoli è in ansia per Lozano che nel match con la Juventus è stato in campo nonostante un forte dolore alla coscia, il suo infortunio così come quello di Insigne e Ospina sarà valutato in giornata. Il messicano ha cercato di fare quello che poteva anche zoppicando, calciando lontano una pallone nei minuti finali del match.