Gli infortuni al Napoli tengono in ansia Gattuso: Ospina e Lozano ma anche Insigne sono in forte dubbio per il Granada.

Il match di Europa League tra Granada e Napoli si gioca giovedì 18f febbraio e Gennaro Gattuso deve fare i conti con tanti indisponibili. Gli infortuni al Napoli stanno diventando una costante e Lozano, Ospina e Insigne sono ulteriori tre pedine che preoccupano lo staff medico azzurro. Come scrive il Corriere dello Sport sia Insigne che Lozano non hanno risparmiato una sola goccia di sudore contro la Juventus. Con il capitano azzurro che ha raggiunto quota 100 gol ma poi ha sentito un dolorino che preoccupa. Lozano ha giocato praticamente da fermo gli ultimi minuti, stringendo i denti e calciando con rabbia un pallone al limite della propria area di rigore, resistendo al dolore. Ospina, invece, non è potuto scendere nemmeno in campo perché fermato da un infortunio nel riscaldamento.

Lozano, Ospina e Insigne oggi si sottoporranno ad esami specifici per capire l’entità degli infortuni. La preoccupazione è che Gattuso non possa contare su di loro per la trasferta con il Granada. Sarebbe veramente una mazzata per il tecnico azzurro che già contro la Juve ha dovuto fare a meno di 6 uomini di movimento.