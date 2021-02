Il Napoli con sette assenti e senza ‘tavolino’ dà una lezione al ‘Maestro’, che si lamenta

Il Napoli vince con la Juve innescando la reazione di Pirlo che si lamenta per il rigore concesso dall’arbitro Doveri.

Senza aiuti, in emergenza totale, sia di uomini che ambientale. Così il Napoli è riuscito ad agguantare una vittoria sofferta con la Juve, grazie ad una prestazione da squadra compatta e con un Meret in forma strepitosa. Ecco proprio dall’ingresso del portiere ex Udinese si può partire per cominciare a far calmare la polemica innescata da Andrea Pirlo, che al termine del match non analizza i suoi errori, ma preferisce scaricare tutto sull’arbitro. Doveri ha concesso un rigore per fallo di Chiellini, su cui è arrivata la sentenza di Gazzetta dello Sport.

Ma questa è un’altra storia perché il Napoli ha dato una lezione al ‘Maestro’ Pirlo che sembra oramai ci abbia preso gusto alle lamentele. Voleva forse maggiori tutele, eppure le ha avute dato che Cuadrado doveva essere espulso e pure Chiellini ha rischiato il secondo giallo. Ma Pirlo voleva qualcosa in più e quindi invece di rimproverare Ronaldo che si fa ipnotizzare da Meret, preferisce scaricare sul direttore di gara. Inoltre l’allenatore della Juventus non preso in considerazione che la squadra di Gattuso era in emergenza totale.

Napoli: quante assenze

Mertens, Koulibaly, Demme, Ghoulam, Hysaj, Manolas ed all’ultimo minuto pure Ospina. Queste le assenze del Napoli che ha giocato contro la Juve allo stadio Diego Armando Maradona. A questi si aggiungono un Osimhen in condizioni precarie, stessa cosa si può dire per Petagna e con Fabian Ruiz che aveva nelle gambe circa mezz’ora di gioco. Chissà se la stessa situazione fosse capitata al ‘Maestro’ Pirlo quali lamentele sarebbero scattate. Il Napoli, invece, ha vinto sul campo, soffrendo è vero, ma ci ha messo cuore e passione, voglia e grinta, come ha dimostrato Insigne calciando quel rigore, come ha fatto Lozano spazzando via un pallone nonostante il dolore per l’infortunio. Così, ha vinto il Napoli, senza bisogno di aiuti né di qualche ‘tavolino’.